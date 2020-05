Tagesvater: „Das soziale Leben der Kleinen geht wieder los!“

Mit den Kindern ist der Tagesvater gern in Leipzig-Connewitz unterwegs. Oft geht es in die Natur.

Mit den Kindern ist der Tagesvater gern in Leipzig-Connewitz unterwegs. Oft geht es in die Natur.

Mit den Kindern ist der Tagesvater gern in Leipzig-Connewitz unterwegs. Oft geht es in die Natur. Bildrechte: MDR JUMP/Richard Schönjahn

Trotz aller Veränderungen versucht Jan Krause, mit den Kindern so normal wie möglich umzugehen. Oft sind sie mit dem Krippenwagen draußen unterwegs. Vor allem Ausflüge in den Wald stehen auf dem Programm. Der Tagesvater macht sich Gedanken, was passieren würde, wenn das Virus in seiner Gruppe auftritt. Das versucht er nicht an die Kinder zu lassen: „Wenn ich die ganze Zeit Angst habe, gebe ich das weiter. Die Kinder haben fantastische Antennen!"