Konzepte: So könnten Schulen nach Ostern in den Unterricht starten

Damit nicht bis zu 28 Kinder zeitgleich in einem Klassenraum sitzen müssen, ist es denkbar, die Klassen aufzuteilen. So könnte zumindest ein kleiner Teil des Unterrichts stattfinden. Möglich wäre, sich dabei auf Hauptfächer wie Deutsch und Mathe zu fokussieren. Dieses Szenario könnte bedeuten, dass zum Beispiel in einer Grundschule montags Erst- und Zweitklässler, dienstags die dritten und vierten Klassen die Schule besuchen. Sie könnten auf alle Klassenräume aufgeteilt werden. Denkbar wäre auch eine Unterteilung in A- und B-Wochen, in denen Schülerinnen und Schüler abwechselnd eine Woche frei hätten. Oder die Klassen werden auf Vormittags- und Nachmittagsunterricht geteilt, wobei hierfür sicherlich Lehrkräfte fehlen würden.