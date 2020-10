Darf ein Supermarktchef seinen Laden zur maskenfreien Zone erklären?

Der Hörer, der anonym bleiben möchte, hat in Halle (Saale) diese Szene erlebt: Er war einkaufen und hat beobachtet wie ein Mann ohne Maske in den Supermarkt kam. Die Verkäuferin verweigerte daraufhin die Bedienung des Herren ohne Maske. Empört darüber verlangte dieser die Marktleitung. Der Marktchef sagte daraufhin der Verkäuferin, dass der Mann auch ohne Maske bedient werden müsse, da es in seinem Markt keine Maskenpflicht gäbe.

Bildrechte: imago images / Eibner Europa

Das zuständige Ministerium weist außerdem auf den vierten Absatz des Paragraphen 7 hin, in dem steht, dass „die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung von den jeweiligen Hausrechtsinhabern - also der Geschäftsführung, dem im Einsatz befindlichen Personal, der Security etc. - zu überwachen und demzufolge einzufordern ist. Bei Zuwiderhandlungen ist ein Hausverbot auszusprechen". Außerdem könne bei Nicht-Einhaltung der Hygieneregeln, wozu das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zählt, ein Bußgeld von bis zu 1.000 Euro in Sachsen-Anhalt fällig werden.