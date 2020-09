Corona: So könnt ihr das Geld für gestiegenen Stromverbrauch wieder reinholen

Bei der Verivox-Umfrage gaben etwa ein Drittel (36 Prozent) der Befragten an, dass seit der Pandemie ihr Stromverbrauch zuhause zugenommen habe. Rund die Hälfte der Befragten (54 Prozent) geht von einem ungefähr gleich gebliebenen Stromverbrauch aus. Ungefähr 11 Prozent sagen, dass sie weniger Strom verbrauchen im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie.

Bildrechte: imago images/Westend61

Viele Menschen mussten seit Beginn der Corona-Pandemie ihren Alltag und ihre Freizeit anpassen. Homeoffice bedeutet nicht nur, der längere Betrieb von elektrischen Geräten, wie Computern, die sonst zuhause während der Arbeitszeit ausgeschaltet waren. Sondern auch wurde oft vermehrt zu Hause gekocht. Statt in die Kantine oder zum Bistro beim Arbeitsplatz zu gehen, wurde zuhause der Herd genutzt. Auch wenn Kinder eine Weile zuhause betreut werden mussten, haben sie bestimmt immer mal ferngesehen, am Computer gespielt oder Musik gehört. So kam es auch zu einem höheren Stromverbrauch. Besonders bei jungen Menschen, berichtet Lundquist Neubauer vom Vergleichsportal Verivox: