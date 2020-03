Corona: Diese Soforthilfen können jetzt kleine Unternehmen und Selbstständige beantragen

Es soll sehr schnell gehen, versichert etwa Thüringens Landesregierung: Die Gelder sollen im Freistaat innerhalb von fünf Tagen ankommen. Die Zuschüsse aus dem Hilfspaket sollen zudem ohne viel Bürokratie und viel Papierwust beantragt werden können. In Thüringen reicht dafür ein zweiseitiger Antrag, lobt die IHK Südthüringen. Selbstständige, Landwirte und Unternehmer müssen versichern, dass sie durch die Corona-Krise einen Liquiditätsengpass haben und die Höhe ihres Schadens angeben. "Existenzbedrohliche Wirtschaftslage" heißt das dann etwas umständlicher in den Anträgen. Übersetzt bedeutet das: Unternehmen oder Selbstständige haben gerade bei Umsätzen oder Honoraren mehr als die Hälfte weniger als in der Zeit vor Corona. Oder ihr Betrieb wurde auf behördliche Anordnung geschlossen. Dazu muss noch eine Bedingung erfüllt sein, sagt Dr. Vincent Burgert, Fachanwalt für Strafrecht aus München: