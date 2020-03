Social Distancing: Warum Abstand halten gerade so wichtig ist

Per Tröpfchen-Infektion wird das Corona-Virus verbreitet, also beim Sprechen, Niesen und Husten. Um das zu verhindern, hilft es, wenn wir anderen Menschen nicht zu nahe kommen. Besonders weil bei einigen Menschen und vielen Kindern nur milde oder sogar gar keine Symptome auftreten. So schützen wir insbesondere ältere Menschen und Menschen mit schwachen Immunsystemen. Denn sie sind bei einer Ansteckung mit dem Covid-19 besonders gefährdet.