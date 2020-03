Silbermond veröffentlichen berührenden Song „Machen wir das Beste draus“

Uns haben viele persönliche Zeilen erreicht, in denen gefragt wurde, wo man das Lied hören kann. Die Wahrheit ist, nirgendwo. Das wollten wir so natürlich nicht auf uns sitzen lassen und da diese Zeiten von allen Erfindungsreichtum und Kompromisse fordern, sind gestern und vorgestern irgendwo zwischen Kleiderschrank, Küche und Couch diese Aufnahmen entstanden. Wir waren in keinem Studio und wir 4 haben uns dafür nicht gesehen. Auch das Video haben wir selbst gemacht, wie man sieht.

Und so sehen wir im Videoclip wie Stefanie zwischen Pullovern und Jacken ihre Zeilen einsingt, wie Johannes am Kaffeetisch seinen Bass einspielt oder Nowi sein Schlagzeug gegen ein elektronisches Drumpad eintauscht. In dem berührenden Clip sieht man außerdem leere Straßen, einsame Bahnsteige und verlassene Spielplätze. Aber Silbermond zeigen auch Bilder von Rettungskräften, Pflegern, Feuerwehrleuten, Polizisten und Apothekern. Dazu hört man die Songzeilen: „Ein Danke an alle, die gerade schuften gegen den Tod.“