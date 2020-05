Schulöffnung in Sachsen-Anhalt: „Es gibt kein Konzept!“

In Sachsen-Anhalt sind die Abschlussjahrgänge 2020 schon seit einigen Tagen wieder im Schulunterricht. Bis zu den Pfingstferien sollen auch alle anderen Klassenstufen tageweise wieder zurückkehren. Das kündigte Bildungsminister Marco Tullner an. Seit dem 4. Mai gehen all jene wieder in die Schule, die 2021 ihren Abschluss machen und die vierten Klassen an Grundschulen. Ab 6. Mai soll zusätzlich an jedem Tag eine andere Klassenstufe in die Schule gehen.