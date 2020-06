Derzeit werden die Schulen oft nur tageweise besucht. Kleingruppen und Abstände gehören zum Alltag derzeit dazu. In Sachsen gilt in Unterrichtsräumen keine Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Allerdings kann dies in der Sekundarstufe vom Lehrer angeordnet werden. Auch in Sachsen-Anhalt gibt es keine solche Verpflichtung. Freiwillig darf ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Außerdem soll regelmäßig gelüftet werden. In Thüringen muss im Schulgebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, aber auch hier gilt diese Regelung nicht im Unterrichtsraum. An den Grundschulen sollen ab kommenden Montag nach derzeitigen Planungen keine Abstandsregeln mehr gelten.