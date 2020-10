Luftfilter im Klassenzimmer: Der perfekte Schutz gegen Corona?

Viele Menschen nah beieinander in einem geschlossenen Raum: So muss der Schulunterricht funktionieren, trotz Corona. Die Lösung, um Viren fernzuhalten, ist in diesem Herbst regelmäßiges Lüften. In den Schulen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehört das mittlerweile zum Alltag vieler Schüler dazu. Doch der Herbst ist da und der Winter wird folgen. Das bedeutet, dass es in den Klassenräumen beim regelmäßigen Lüften schnell sehr kalt werden kann.

Lösung: Luftfilter im Klassenraum?

In anderen Ländern wird es bereits vorgemacht: In Schweden gibt es in vielen Klassenzimmern Belüftungsanlagen mit Virenfiltern. Auch in Deutschland wird an solchen Lösungen geforscht. Portable Lüftungssysteme sind Gegenstand der Untersuchungen an der Universität der Bundeswehr in München. Innerhalb weniger Minuten kann das eingesetzte Gerät einen Raum so groß wie ein Klassenraum reinigen. An den eingesetzten Filtern bleiben fast alle Viren und Bakterien hängen.

Bereits in Thüringen im Einsatz

Auch in Thüringen wird getestet, wie spezielle Belüftungsgeräte den Klassenraum frei von Viren machen können. Eine Altenburger Firma stellt ein entsprechendes System her und testet es derzeit am Friedrich-Gymnasium in Altenburg. Warme Aerosole werden von der Maschine nach oben gezogen, abgesaugt und gefiltert. Dirk Barnstedt von der Altenburger Firma sagte dem MDR:

Wir können es nicht verhindern, wenn ein Klassenkamerad seinen Freund anspuckt. […] Aber wir können verhindern, wenn ein Erkrankter im Klassenzimmer sitzt, dass er nicht die ganze Klasse ansteckt. Wir können wahrscheinlich vermeiden, dass die ganze Klasse auf einmal Corona bekommt. Dirk Barnstedt, Schulz & Berger Luft- und Verfahrenstechnik