Der große Tag der Erstklässler: Das gilt jetzt für die Einschulungsfeiern

Eine riesige Zuckertüte und ein neuer, bunter Ranzen: Für Kinder ist ihr Schulanfang etwas ganz Besonders. Jetzt können sie endlich in die Schule und lesen und schreiben lernen. Bei der Feier fließen bei Eltern und Großeltern Tränen, weil ihre "Kleine" und ihr "Kleiner" jetzt schon so groß sind. Monatelang war allerdings offen, wie in diesem besonderen Jahr die Schuleinführungsfeiern stattfinden können. Für viele Familien war das eine echte Belastung, weil sie nicht wussten, ob sie für die Feier in einer Gaststätte reservieren können und wie viele Verwandte und Paten sie einladen dürfen. In Sachsen-Anhalt starteten Mütter sogar eine Petition für Schuleinführungsfeiern.