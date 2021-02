Wie funktionieren Corona-Schnelltests für zu Hause?

Das Thema Corona wird uns noch lange beschäftigen, zumal viele Experten ja sogar eine dritte Welle befürchten . Das heißt: Die Zahl der Infektionen dürfte bald wieder nach oben gehen – vor allem, weil neue Virusvarianten ansteckender sind als die bisherige Form. Das bedeutet, dass die bisherigen Corona-Regeln – zum Beispiel zum Abstand und zum Lüften – nicht mehr so gut wirken.

Mehr Corona-Tests könnten ein Weg sein, die Lage ist den Griff zu bekommen. Allerdings sind die Kriterien für einen PCR-Test ja ziemlich streng. Längst nicht jeder, der einen möchte, bekommt auch einen. Anders wäre das mit Antigen-Schnelltests. Auch mit denen sollte sich eine Infektion zum Zeitpunkt des Tests erkennen lassen – wenngleich mit einer etwas geringeren Genauigkeit. Die Tests liefern dafür schnell, nach 15 bis 30 Minuten, ein Resultat. Das ist klar ablesbar, so ungefähr wie bei einem Schwangerschaftstest. So lassen sich in einer Momentaufnahme vor allem hochinfektiöse Menschen mit hohen Viruslasten erkennen – ein Freifahrschein ist ein negatives Testergebnis aber auf keinen Fall.