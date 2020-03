Mögliche Ausgangssperre: Was ist dann noch erlaubt?

Eine deutschlandweite Ausgangssperre ist laut Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bisher kein Thema. Die Bundesregierung prüfe weitere Maßnahmen . Ein Landkreis in Bayern hat aber schon Fakten geschaffen und eine solche Sperre verhängt. Berlin und Bayern drohen mit der harten Einschränkung, wenn die Menschen nicht freiwillig ihre sozialen Kontakte beschränken.

So etwas hatten wir in Deutschland noch nicht: Ein von der Politik erlassenes Verbot, das Haus oder die Wohnung zu verlassen, öffentliche Straßen oder Parks zu betreten und gemeinsam im Freien Sport zu treiben. Der MDR hat mit Blick auf die Ausgangssperren in anderen Ländern die denkbaren Folgen für die Bürger zusammengestellt. Untersagt wären demnach: