Urlaub in Europa - Bei Reisen in diese Länder kann man sparen

Bei einer zweiten Corona-Welle ist die Frage: Ist das unerwartet? Denn in den Medien wird ja schon lange darüber diskutiert, ob eine zweite Welle kommt. Also ehrlich gesagt würde ich dazu keine Versicherung abschließen. Jetzt momentan Urlaub machen in der Corona-Zeit ist ja ohnehin ein Risiko. Wer ganz sicher gehen will und sich vor Ärger schützen möchte, der macht am besten einen Ausflug in die Umgebung.