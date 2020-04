Stefanie Weichert ist schon länger dabei. Sie liefert in und um Leipzig Pakete aus. Dabei kommt die Paketbotin mit Stress offenbar sehr gut klar. Denn wenn sie sagt, dass "gut zu tun" ist, dann meint sie eigentlich, dass viel mehr zu tun ist, als in einem "normalen" April.

Es sind nicht nur mehr Pakete, sie werden auch größer. Im Gespräch mit MDR JUMP sagt sie: "Was wirklich stark zugenommen hat, ist Sperrgut. Da kommen wir wirklich jeden Tag an unsere Grenzen!"

Ihre Erfahrung zeigt: Es sind auch nicht deutlich mehr Menschen zu Hause. Noch immer gibt sie viele Pakete bei Nachbarn ab. "Bei mir arbeiten viele am Flughafen oder in der Pflege. Da ist es tatsächlich so, dass die nette Omi von nebenan annimmt", sagt sie. Dazu kommt auch für sie an vielen Stellen der Mundschutz: