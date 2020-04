Schöne Ostern trotz Corona-Krise

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ein Oster-Klassiker ist natürlich das Eier bemalen und auspusten. Das kann man auch mit natürlichen Zutaten, wie roter Beete und Zwiebelschalen und schwarzem Tee machen. Oder auch mit Nagellack. Dafür einfach etwas Wasser in eine Schüssel füllen und ein paar Tropfen der gewünschten Farben auf die Oberfläche tropfen. Darin wälzt man dann vorsichtig das ausgeblasene oder gekochte Ei. Die Nagellackfarbe haftet an der Oberfläche und ergibt schöne Muster. Am besten zieht ihr dafür aber Handschuhe an, denn sonst haftet der Nagellack auch an eurer Haut.