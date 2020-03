Corona: Was gilt für Verträge mit Fitnessstudio, Kita und Co?

Bildrechte: Roland Halkasch

Da ist die Situation in Mitteldeutschland unterschiedlich. In Thüringen sollen Eltern keine Beiträge für die angeordnete Schließung zahlen müssen. Allerdings sei noch nicht geklärt, wie die Kosten erstattet werden sollen, sagt Thüringens Bildungsminister Holter. Anders ist die Lage in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Dort ist bislang nicht geklärt, was mit den bereits gezahlten Gebühren passiert. In Sachsen haben einzelne Kommunen angekündigt, die Gebühren erlassen zu wollen.