Können Mücken das Coronavirus übertragen?

Damit eine Stechmücke ein Virus übertragen kann, muss sie dieses beim Blut saugen aus der Blutbahn des Menschen bekommen. Das wäre die erste Hürde für das Insekt, um an das Coronavirus zu gelangen. Experten zufolge wurde Erbgut des Coronavirus bei Erkrankten zwar im Blut nachgewiesen, allerdings kein vermehrungsfähiges Virus. Außerdem müsste sich das Virus in der Mücke vermehren, damit sie andere Menschen anstecken kann. Auch die Abgabe eines Virus durch eine Mücke auf einen Menschen ist ein sehr komplizierter Prozess. Das hat Doreen Werner vom Leibniz-Zentrum für Argrarland-Forschung in Müncheberg MDR JUMP gesagt.