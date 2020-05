Besonderes Konzert: Max Giesinger spielt vor 500 Autos

Das Corona-Virus verändert viele Bereiche unseres Lebens. Auch bei großen Veranstaltungen müssen wir uns an neue Regeln halten. Deshalb sind derzeit einige Konzerte in Autokinos geplant. Max Giesinger hat kurzerhand eine komplette Tournee in dieser Form organisiert. Das erste Konzert der Reihe gab es in Erfurt. Max Giesinger hat mit seiner Band gut zwei Stunden auf der Bühne gestanden.