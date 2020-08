Kommt die Maskenpflicht im Schulunterricht?

Ende August startet das neue Schuljahr in Mitteldeutschland. In einigen Bundesländern geht es schon deutlich früher los. Bundesbildungsministerin Karliczek sprach sich mit Blick auf die bevorstehenden Schulstarts in der „Welt am Sonntag“ für eine generelle Maskenpflicht in Schulgebäuden aus. Sie sagte, dass Präsenzunterricht nur funktionieren könne, wenn „weitere Regelungen zur Hygiene, zum Tragen von Schutzmasken sowie zum Abstandhalten auf dem Schulhof und auf den Fluren strikt eingehalten werden“.