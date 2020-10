Warm anziehen: Worauf müssen sich Schüler und Lehrer im Winter einstellen?

In Sachsen ist das in der Allgemeinverfügung für Kitas und Schulen geregelt: "....sämtliche genutzte Räumlichkeiten sind täglich mehrfach gründlich zu lüften. Unterrichtsräume sollen darüber hinaus mindestens einmal während der Unterrichtsstunde, spätestens dreißig Minuten nach deren Beginn, gründlich gelüftet werden." So soll verhindert werden, dass Aerosole mit Viren lange in der Luft bleiben. Die Empfehlungen seien auch auf die kalten Jahreszeiten angepasst, so eine Sprecherin des sächsischen Kultusministeriums auf Anfrage von MDR JUMP. So stehe in der Verordnung: