Schüler lernen wieder zu Hause: Teils massive Probleme bei Lernplattformen

Auch den folgenden Tagen hakte es bei der Lernplattform noch, so das LernSax-Team: Die Probleme seien vor allem in der Hauptlernzeit zwischen 9.00 und 11.30 Uhr aufgetreten. Schüler und Lehrer halfen sich daher gegenseitig. Wer die Aufgaben am Nachmittag oder Abend doch herunterladen konnte, teilte diese in WhatsApp-Gruppen oder per E-Mail mit Mitschülern. In den Rand-Zeiten war die Lernplattform besser erreichbar. Die soll jetzt stabiler laufen. In der Nacht zum Mittwoch ging ein neues Sicherheitssystem im Rechenzentrum in Karlsruhe in Betrieb. Dafür habe Sachsen 500.000 Euro ausgegeben, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums dem MDR. Minister Christian Piwarz (CDU) sagte am Donnerstag: