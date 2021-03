Interaktive Karte: Wo gibt es kostenlose Corona-Tests?

Einen kostenlosen Schnelltest wollen viele Menschen nutzen. Doch oft fehlt der Überblick, wo diese überhaupt angeboten werden. In allen Landkreisen und kreisfreien Städten in Mitteldeutschland gibt es mittlerweile Angebote. Egal ob in extra eingerichteten Testzentren, in Apotheken oder bei Ärzten: Hier gibt es einen Überblick über Anbieter der kostenlosen Corona-Schnelltests in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.