Die weltweite Menschenrechtsbewegung "Global Citizen" ist in den vergangenen Wochen schon öfter mit besonderen Events aufgefallen. Zum Beispiel mit dem "One World: Together At Home"-Festival. Jetzt legt die Organisation nach.

Veranstaltung für guten Zweck

Am Samstag treten verschiedene Stars aus vielen Bereichen auf, um sich für einen guten Zweck einzusetzen. Es geht darum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu unterstützen, Corona-Tests, -Behandlungen und -Impfstoffe zu entwickeln.



Deshalb gibt es bei "Global Goal - Unite for our Future" Auftritte von Künstlern und anderen Stars. Mit dabei sind unter anderem:

Justin Bieber

Coldplay

Miley Cyrus

Shakira

Usher

Will Smith

Diane Kruger

David Beckham

Hugh Jackman

Chris Rock

Dwayne Johnson

Auch politische Statements werden erwartet. Zum Beispiel von Kanzlerin Angela Merkel.

Einfach dabei sein