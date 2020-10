Corona: Diese drei Apps könnten Weihnachtsmärkte sicherer machen

Der Striezelmarkt in Dresden, der Weihnachtsmarkt in Magdeburg oder der in Weimar: Das sind nur einige der vielen Weihnachtsmärkte in Mitteldeutschland, die in diesem Jahr trotz Corona stattfinden sollen. Und sie haben etwas gemeinsam: Mehr Platz soll helfen, ausreichenden Abstand zwischen Besuchern gewährleisten zu können. Doch das ist nicht die einzige Idee, die in den entsprechenden Konzepten in Mitteldeutschland angedacht ist. Möglich könnte auch die Nutzung einer App oder Internetseite sein. Drei Apps könnten dabei helfen. Zwei davon wurden hier bei uns im Osten entwickelt.