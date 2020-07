Mehr Menschen gewalttätig wegen Corona-Vorschriften

Jena galt als die Vorreiterstadt, wenn es um neue Corona-Bedingungen ging. Als erster Ort in Thüringen wurde hier eine Plicht zur Bedeckung von Mund und Nase in Straßenbahn und Bus eingeführt. In der Stadtverwaltung war man begeistert, wie schnell sich die Bewohner mit selbst genähten Masken versorgt haben. Wenige Wochen später hat sich die Stimmung gewandelt: „Wir merken, dass es eine gewisse Müdigkeit gibt“, sagt Kristian Philler, Pressesprecher Stadt Jena im Gespräch mit MDR JUMP.

Prinzipiell ist die Bereitschaft eine Maske im Alltag zu tragen sehr hoch. Zu diesem Ergebnis kommen verschiedene repräsentative Befragungen . Allerdings wird die Stimmung immer aufbrausender. In Jena musste das Ordnungsamt, welches die Einhaltung der Regeln kontrolliert, im Juni sogar in Begleitung der Polizei durch die Straßen ziehen, da sie vor allem verbaler Gewalt ausgesetzt waren.

Ziel war es, so die Akzeptanz der Mitarbeiter zu steigern. Laut Philler mussten sie sich am Abend von verschiedenen Gruppen Jugendlicher bepöbeln lassen und am nächsten Tag von denen, die sich nicht an die Maskenpflicht halten.