Impfungen gegen Corona beginnen nach den Feiertagen: So planen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

In Großbritannien und in Südafrika sind unterschiedliche Mutationen von Sars-CoV-2 aufgetaucht. Die aus Großbritannien bekannte Virusvariante mit der Mutation "N501Y" ist laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) auch schon vereinzelt in Dänemark und den Niederlanden gefunden worden. Die Firma Biontech geht davon aus, dass ihr Impfstoff auch gegen die in Großbritannien entdeckte Mutation des Coronavirus wirkt. Firmenchef Ugur Sahin sagte, aus wissenschaftlicher Sicht sei die Wahrscheinlichkeit dafür hoch. In den vergangenen Monaten habe es bereits mehr als 20 verschiedene Mutationen des Erregers gegeben. Alle seien von Biontech untersucht worden. Dabei sei jedes Mal festgestellt worden, dass die Wirkung des Impfstoffs durch die Mutationen "nicht beeinträchtigt" worden sei. Es werden nun Tests zu den neuen Virus-Mutationen durchgeführt. Der Impfstoffforscher Torben Schiffner von der Uniklinik Leipzig sagte dem MDR:

Unterdessen sind offenbar Schnelltests in den Handel gelangt, vor deren Anwendung die Behörden warnen. Laut der Bezirksregierung Köln wurden die Tests an Tankstellen, in Supermärkten oder auch Tierarztpraxen verkauft. Ungeschulte Privatpersonen sollten die Tests nicht nutzen. Die könnten dann falsche Ergebnisse liefern: Der Schnelltest zeigt dann etwa keine Infektion mit Corona-Virus an, obwohl der oder die Getestete den Krankheitserreger in sich trägt. Betroffen seien die Produkte "Covid-19 Ag Test" des Herstellers nal von minden GmbH und "blnk Novel Coronavirus ( SARS-CoV-2 ) Antigen Rapid Test Cassette ( Swab )" des Herstellers Hangzhou Realy Tech Co. Wer vor der Fahrt zur Familie oder dem Treffen mit Eltern und Großeltern auf Nummer sicher gehen will, sollte besser Schnelltest-Stationen nutzen. Die gibt es auch an mehreren Standorten in Mitteldeutschland. In Leipzig etwa wurden die Bar Chocolate oder der Club Institut für Zukunft (IfZ) dafür entsprechend eingerichtet. Im IfZ testen Freiwillige mit Erfahrung in medizinischen Berufen. Die Tests kosten etwa in der Leipziger Bar Chocolate 39 Euro, für einen PCR-Test sind dort 89 Euro fällig.