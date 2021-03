Wird das Immunsystem faul durch den Lockdown?

So haben Epidemiologen um Rachel Baker von der US-Eliteuni Princeton Daten zum respiratorischen Syzynzial Virus (RSV) und zu Influenza ausgewertet. Das RSV ist ein Virus, das vor allem bei Kindern schwere grippale Infekte auslöst. Die Modelle von Baker und Kollegen zeigen, je länger die letzte Welle mit Infektionen dieser Erreger zurückliegt, desto mehr Menschen werden empfänglich für eine neue Infektion, desto heftiger fällt also die nächster Infektionswelle aus. Für die Influenza ist dieser Zusammenhang zwar nicht so eindeutig wie für RSV – bei Grippe spielt immer eine Rolle, welcher der vielen verschiedenen Stämme sich in einer bestimmten Saison durchsetzt – doch auch hier gehen die Forscher davon aus, dass es ohne Gegenmaßnahmen zu einer Art Supergrippewelle kommt, wenn die Coronaregeln gelockert werden.

Ein anderes Problem betrifft das sogenannte Mikrobiom, das ist die Gemeinschaft der unzähligen Bakterien, mit der wir Menschen in Symbiose leben und die unter anderem nützliche Dienste für unsere Verdauung erledigen. Forscher sind erst vor wenigen Jahren darauf aufmerksam geworden, dass die Menschheit durch Verstädterung, Antibiotika und übertriebene Reinlichkeit zwar einerseits gefährliche Infektionskrankheiten in den Griff bekommen, andererseits aber auch die Vielfalt der mit uns lebenden Bakterien reduziert hat. Dieser Verlust von Mikrobiom wird verantwortlich gemacht für eine wachsende Zahl von Allergien, Asthma, aber auch Lebensmittelunverträglichkeiten und einer insgesamt schwächeren Immunabwehr. Die Coronaregeln könnten diesen Verlust wertvoller Bakterien weiter beschleunigen , befürchten Forscher aus den USA im renommierten Fachjournal PNAS.

So sollen Menschen so viel Zeit wie möglich in Parks oder besser noch in Gärten verbringen und sich am besten auch Haustiere halten. Wichtig sei auch, auf überflüssige Antibiotika zu verzichten. Und um das Immunsystem auf kommende Kontakte mit Grippeviren vorzubereiten empfiehlt sich die Grippeimpfung.