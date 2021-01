Urteil der Woche: Dürfen Hunde auch im Lockdown zum Friseur?

Nicht nur wir Menschen plagen uns im Lockdown mit immer längeren Haarfrisuren herum. Auch Pudel, Spitz und Co. geraten nach mehreren Wochen aus der Form.

In Emsdetten in Nordrhein-Westfalen hat eine Betreiberin eines Hundesalons weiter ihre Dienstleistungen angeboten. Dagegen war die Stadt vorgegangen und hat die Schließung des Ladens verlangt. Die Hundefrisörin zog daraufhin im Eilverfahren vor das Oberverwaltungsgericht Münster und hat Recht bekommen.

Laut dem Gericht gibt es große Unterschiede zwischen den verglichenen Friseuren. Die Arbeit als Hundefriseur entspreche vielmehr einem Handwerk, wie einer Arbeit in einer Fahrrad- oder Kfz-Werkstatt. Diese Argumentation untermauerte das Gericht vor allem auch mit den Hygienevorkehrungen, die die Betreiberin getroffen hatte. Demnach sind Mindestabstände zu Kunden eingehalten worden. Die Hunde sind direkt an der Tür abgegeben worden und die Besitzer haben für den neuen Haarschnitt vor der Tür Geld in eine Büchse geworfen, deswegen schlussfolgert Kinschewski: