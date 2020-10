Risikogebiet Berlin: Muss ich nach einem Besuch in Quarantäne?

Die Corona-Fallzahlen steigen in Deutschland wieder an. In einigen Regionen so stark, dass sie einen Grenzwert überschreiten. Dazu gehören einige Bezirke in Berlin. Müssen Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen nach einem Besuch in der Hauptstadt in Quarantäne?