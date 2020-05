Tina und René aus Meerane wären jetzt verheiratet. Doch das Coronavirus hat ihre Hochzeitspläne zunichtegemacht. Sie wollten sich ursprünglich am 18. April das Jawort geben. Doch wegen des Coronavirus haben sie ihre Pläne auf Eis gelegt. Die Absage kam erst eine Woche vor dem geplanten Termin.

Wir hatten damit gerechnet, dass die Feier ausfällt, aber die Trauung hätten wir vielleicht durchgezogen. Aber es war ja leider dann der Fall, dass unser Kind nicht dabei sein sollte und dass diese Trauung in einem Büro hätte stattfinden sollen.

Beide hatten schon alles organisiert: „Die Blumen waren in Auftrag gegeben. Das Kleid hätte ich noch abholen müssen. Essen, Lokalität waren geplant“, sagt Tina. Aber komme ich aus den bereits gebuchten Leistungen wie der Raummiete in der Gaststätte wieder raus?



Ja, sagt Rechtsanwalt Thomas Kinschewski. Zumindest, solange das allgemeine Betriebsverbot gilt oder so eingeschränkt ist, dass die Feier nicht wie geplant stattfinden kann: