Hilft der Tuberkulose-Impfstoff aus DDR-Zeiten gegen Corona?

In der DDR war die BCG-Impfung gegen Tuberkulose Pflicht. Heute könnte dieser Wirkstoff noch einmal eine ganz besondere Rolle bei der Suche nach einem Mittel gegen das Coronavirus spielen.

Warum soll der Tuberkulose-Impfstoff gegen Corona helfen?

Es ist auffällig, dass im Osten Deutschlands die Anzahl der Corona-Infektionen unter denen in Westdeutschland liegt. Das räumt Professor Dr. Christoph Schindler von der Medizinischen Hochschule Hannover im MDR JUMP-Interview ein. Er leitet eine bundesweite Studie über den neuen möglichen Impfstoff VPM 1002, der vom Tuberkose-Impfstoff abstammt, der auch lange in der DDR geimpft wurde.

Die niedrigeren Infektionszahlen im Osten sind im Moment erst einmal eine reine Beobachtung. Diese kann aber wissenschaftlich im Moment noch nicht interpretiert werden. Die Tuberkulose-Impfung könnte damit im Zusammenhang stehen, weil sie auch gegen andere Atemwegserkrankungen helfen könnte. Das wollen wir unter anderem mit unserer Forschung nun herausfinden.

Schindler führt mit dem neuen gentechnisch verbesserten Impfstoff VPM 1002 zwei sogenannte "Phase-lll-Studien" durch. Das bedeutet, der Impfstoff wird an einer größeren Anzahl von gesunden Freiwilligen getestet. Dabei gibt es eine Gruppe, die den Impfstoff bekommt, eine andere bekommt einen wirkungslosen Schein-Impfstoff. So soll herausgefunden werden, ob das Mittel auch wirklich gegen das Coronavirus hilft. Im Fokus stehen dabei Menschen im Alter zwischen 60 und 80 Jahren und Gesundheitspersonal.

Forschung auch in Erfurt

Für die Untersuchung gibt es mehrere Studienzentren in Deutschland, unter anderem in Hannover, München und Erfurt. Laut Schindler ist die Wahl auf den Standort in Thüringen bewusst getroffen worden:

Wir haben den Standort in Erfurt gewählt, um auch Menschen in einer Region zu rekrutieren, in der das Virus nicht so aktiv ist bzw. kaum schwere Krankheitsverläufe beschrieben wurden.

Wer also in einem Gesundheitsberuf arbeitet, kann sich derzeit weiterhin und voraussichtlich bis in den Spätsommer hinein beim Studienzentrum in Erfurt melden, um an der Studie teilzunehmen. Dabei gibt es laut Schindler aber auch eine wichtige Voraussetzung:

Wir wollen in der Studie Leute, die mit dem Coronavirus Kontakt haben könnten, sonst bringt die Studie nichts.

Wer sich für die Studie anmeldet, bekommt entweder den Tuberkulose-Impfstoff, oder einen wirkungslosen Schein-Impfstoff geimpft. Nach der Einnahme müssen die Test-Teilnehmer immer wieder ihre Körper-Temperatur messen, mögliche Nebenwirkungen dokumentieren und über eine Internetseite melden. Das geht ein halbes Jahr lang so. Sollten dann unter den Test-Teilnehmern wirklich mehrere an dem Coronavirus erkranken, kann dann geprüft werden, ob weniger starke Atemwegssymptome auftreten. Auch ob die Anzahl der Infektionen deutlich unter denen der Schein-Impfstoff-Konsumenten liegt, könnte eine Aussage ermöglichen, ob der Wirkstoff wirklich hilft. Aussuchen kann man sich allerdings nicht, welches der beiden Mittel man bekommt.

Tuberkulose-Impfstoff gegen Corona könnte schneller einsatzbereit sein

Weltweit arbeiten Forscher an Studien, um den perfekten Impfstoff gegen das Coronavirus zu finden. Ein entscheidender Vorteil des Tuberkulose-Mittels ist laut Schindler, dass es schon in einer so fortgeschrittenen Entwicklungsphase ist. Da das Medikament bereits in vier klinischen Studien weltweit erfolgreich getestet wurde, ider der Weg bis zu einer Zulassung viel kürzer, als bei den spezifischen Impfstoffkandidaten - die gerade speziell gegen das Coronavirus entwickelt werden. Die Forschungen des deutschen Impfstoff-Unternehmen Curevac sind noch in einem viel früheren Stadium.

Würde der Impfstoff die anderen Corona-Forschungen ersetzen?

Letztendlich lässt sich aber nicht sagen, ob der Tuberkulose-Impfstoff den anderen den Rang ablaufen wird. Grundsätzlich muss dabei zwischen spezifischen Impfstoffen, die genau gegen das Coronavirus entwickelt werden, und unspezifischen, die gegen mehrere Atemwegserkrankungen helfen können, unterschieden werden.

Schindler betont, dass eine unspezifische Impfung mit dem Tuberkulose-Impfstoff eine Brückenlösung sein könnte, bis ein spezifischer Impfstoff gegen Corona marktreif ist. Wenn beide Arten von Impfstoffen funktionieren, könnten aber auch beide ihre Berechtigung haben. Für die breite Bevölkerung könnte ein breit aufgestellter (unspezifischer) Wirkstoff eine Lösung sein, weil er Menschen für schwere Verläufe von Atemwegserkrankungen weniger anfällig macht.Das wäre nicht nur wegen des Coronavirus interessant:

Ein Impfstoff wie VPM1002 [...] könnte auch einen positiven Effekt auf die Grippe und virale Atemwegsinfekte haben. Dadurch könnten Menschen unter Umständen weniger stark erkranken. Das muss allerdings erst noch [...] ausreichend erforscht werden.