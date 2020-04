Als Freiwilliger durch die Corona-Krise helfen!

Hauptinhalt

01.04.2020 | 16:05 Uhr

Durch das Coronavirus fällt in manchen Bereichen deutlich mehr Arbeit als sonst an. Wir zeigen dir, wo du in der Krise selbst anpacken kannst, denn viele Einrichtungen und suchen vor allem in diesen Tagen nach freiwilligen Helfern.