Wegen Corona: Tierheime bereiten sich auf die Abgabe vieler Tiere vor

Homeoffice, Kontaktbeschränkungen, Lockdowns - Corona hat viele Menschen einsam gemacht. Der Wunsch nach Zuneigung, Liebe und Abwechslung war vielleicht so groß wie nie. Die rettende Idee: ein Haustier! Schließlich habe man ja gerade auch genug Zeit, sich um den Vierbeiner zu kümmern. In den letzten Monaten freuten sich so viele Hunde, Katzen und Co. über ihre neue Familie wie noch nie. Ursula Blumenthal vom Tierheim und Gnadenhof Dessau Begegnungsstätte Mensch-Tier-Natur kennt das Phänomen auch: