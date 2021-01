Angst vor Winterferien-Ansturm: "Es muss nicht immer der Harz sein!"

Besucheransturm im Harz & Besucheransturm auf mitteldeutsche Schneegebiete : In den vergangenen Jahren hätte sich die Tourismus-Branche über solche Schlagzeilen gefreut. Doch aufgrund des Coronavirus bleibt den Verantwortlichen in diesem Jahr nur ein Appell: "Bitte bleiben Sie zu Hause!"

Überfüllte Parkplätze, zugeparkte Rettungswege und Menschenmassen gehörten mit dem Wintereinbruch zum Bild in vielen Wintersportregionen. Vor den Winterferien in Sachsen und Sachsen-Anhalt wird wieder daran appelliert, die Reise in die Gebirge zu unterlassen.

In Sachsen-Anhalt starten die Winterferien am 8. Februar. Doch Touristen sollen in diesem Jahr nicht in den Harz reisen. Das sagt auch Friedhart Knolle vom Nationalpark Harz im Gespräch mit MDR JUMP: "Wir hoffen nicht, dass sich diese Situationen wiederholen“, sagt er mit Blick auf überfüllte Tage vor gut einem Monat.