Mit 4.000 Teilnehmern: Corona-Studie zu Großveranstaltungen geplant

Mit einer großangelegten Studie soll herausgefunden werden, wie in Zukunft wieder Großveranstaltungen stattfinden können. Das sagte die sächsische Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Donnerstag bei MDR JUMP in der Sendung "Talk im Osten". Die Studie der Universitätsmedizin Halle in der Arena Leipzig mit 4.000 Teilnehmern soll im August beginnen. Petra Köpping sagte:

Die Studie soll in der kommenden Woche offiziell vorgestellt werden. Mit Ergebnissen rechnet die Sozialministerin ab September. Petra Köpping sagte in der Talkshow weiter:

Ich hatte letzte Woche einen Termin in Chemnitz mit den Eventunternehmern. Das ist tatsächlich aus meiner Sicht eine der am schwersten getroffenen Branchen.

Petra Köpping hatte am Dienstag bereits angekündigt, dass Sachsen ab dem 1. September wieder Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen zulassen könnte. Bedingung sei, dass eine Kontaktnachverfolgung aller Teilnehmer möglich ist. Dafür müssten die Gäste personalisierte Daten hinterlassen. Die neue Corona-Schutzverordnung will das Kabinett am nächsten Dienstag beschließen. Sie gilt dann vom 18. Juli bis 30. August. In der Verordnung solle möglicherweise auch die Abstandsregel für Kinos und Theater abgeschafft werden, so Petra Köpping bei MDR JUMP. Auch dafür sei die Nachverfolgung Voraussetzung, Gäste müssten ihre Adressen hinterlegen.