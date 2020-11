„Lockdown light“: Geht regionalen Geschäften jetzt das Geld aus?

Innenstädte besonders betroffen

Bekleidung, Schmuck, Spielwaren und Sportartikel: Das sind die Waren, welche in den Innenstädten besonders gern gekauft werden. Doch in diesem November läuft das Weihnachtsgeschäft nur schleppend an, erklärt René Glaser vom Handelsverband Sachsen im Gespräch mit MDR JUMP:

Der Teil-Lockdown trifft im zweitstärksten Umsatzmonat und dem Weihnachtsgeschäft leider trotz der gegebenen Öffnungsmöglichkeiten des Einzelhandels insbesondere den innerstädtischen Einzelhandel sehr hart. René Glaser, Handelsverband Sachsen

Denn es sind weniger Menschen in den Städten unterwegs. Das liegt daran, dass viele andere Bereiche schließen mussten. Während in einem normalen Monat viele Kundinnen und Kunden in die Geschäfte kommen, weil sie anschließend in ein Restaurant oder ins Kino gehen, bleiben derzeit viele Menschen zu Hause. Die Fußgängerzonen sind deutlich leerer. Das betrifft auch die Geschäfte. Auch die vielen abgesagten Weihnachtsmärkte werden diesen Trend verstärken.

Wir haben teilweise bis zu 50% weniger Kunden in den Städten. Mit der fehlenden Frequenz fehlt der Umsatz bei voller Kostenlast, so dass viele Unternehmen momentan vor der großen Herausforderung der Liquidität stehen. René Glaser, Handelsverband Sachsen

In den kommenden Monaten könnte sich zeigen, wie viele Läden diese Situation überleben können.

Auch die Innenstadt von Dresden war vor allem im Frühjahr 2020 besonders leer. Bildrechte: MDR/xcitePRESS

Deshalb solltest du die Weihnachtsgeschenke in regionalen Geschäften kaufen