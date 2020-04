Väter im Kreißsaal ausgeschlossen? Die rechtliche Lage

Hauptinhalt

Aus vielen Regionen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen häufen sich die Beschwerden werdender Mütter: Einige Krankenhäuser lassen sie in der Corona-Zeit nur noch ohne Begleitung in den Kreißsaal. Für viele Väter bedeutet das: Sie können bei der Geburt ihrer Kinder nicht dabei sein. Ein Anwalt erklärt, ob das rechtens ist.