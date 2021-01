Interaktive Karte: So groß ist der 15-Kilometer-Radius

Wer in einem Landkreis mit besonders vielen Neuinfektionen wohnt, soll mit stärkeren Einschränkungen leben. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 soll der Bewegungsradius eingeschränkt werden. Die Menschen sollen sich dann maximal in einem Umkreis von 15 Kilometern um den Wohnort bewegen. Das haben Bund und Länder vereinbart. Jetzt ist es an den Bundesländern diese Regelung konkret umzusetzen.