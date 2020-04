Wegen Corona: Friseurbesuche in Deutschland werden teurer

Friseure in Deutschland werden teurer. Aufgrund neuer Hygiene-Vorschriften im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie haben die Betriebe höhere Kosten. Diese werden zum Großteil auf die Kunden umgelegt. Dorrit Mai vom Verband Deutscher Friseurunternehmen sagte MDR JUMP:

Im Schnitt sei geplant, die Preise um ein bis zwei Euro zu erhöhen, sagte Mai weiter. Zu den neuen Hygienevorschriften zählen neben Desinfektionsmitteln und einer Mund-Nase-Bedeckung auch Einmalumhänge für Kunden. Mai erklärte, dass vorhandene Umhänge teilweise nicht mit 60 Grad waschbar sind: „Das heißt, man wird in jeder Hinsicht aufstocken müssen.“

Auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden viele Geschäfte ihre Preise anpassen. Das bestätigten einige Betriebe in einer Stichprobe von MDR JUMP. Sandra Waldera betreibt einen Friseursalon im sächsischen Hoyerswerda. Sie sagte im Gespräch mit MDR JUMP: „Das ist alles ein Mehraufwand für uns. Von daher werden wir eine Pauschale von 1,50 Euro pro Kunde aufrufen.“

Für Kunden, die schon jetzt einen Termin für Mai vereinbaren wollen, wird es in vielen Fällen schwer. Da die Betriebe derzeit noch geschlossen haben, werden viele Telefonate nicht entgegengenommen. Auch das zeigte sich in einer Stichprobe von MDR JUMP. Einige Betriebe hatten Bandansagen geschaltet, in denen sie darauf hinweisen, dass eine Terminvergabe erst ab kommender Woche möglich sein wird.