November-Lockdown: Was gilt für Fitnessstudio-Verträge, Gutscheine oder Urlaube?

Diese Beiträge dürfen von den Mitgliedern nicht ausgesetzt werden, sagt Claudia Neumerkel von der Verbraucherzentrale Sachsen: "In der Regel ist der Mitgliedsbeitrag an einen Verein nicht an konkrete Nutzungen gebunden, sondern ist ein Beitrag für die 'Mitgliedschaft'." Sachsen-Anhalt will übrigens einige Einrichtungen offen halten, die aus Sicht des Landes wichtig für Kinder, Jugendliche und ältere Menschen sind. Dazu gehören Zoos und Tierparks oder auch der Rehasport. Noch ist offen, ob Sachsen und Thüringen ähnlich von den Beschlüssen von Bund und Ländern abweichen.