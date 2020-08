Spahn fordert Regeln für Feiern: Das sagen die mitteldeutschen Länder

Die aktuelle Debatte um Feiern und Veranstaltungen müssen wir für uns in Thüringen bewerten. Vereinzelt gibt es auch hier Meldungen zu Infektionshäufungen im Bereich privater Feiern, wie dies vor einigen Wochen in Weimar der Fall war. Die Behörden vor Ort haben in diesem Fall sehr schnell und zuverlässig reagiert. Insofern müssen wir abwägen, was verhältnismäßig ist. Dazu sind wir verfassungsrechtlich verpflichtet. Wir bewegen uns mit unseren Festlegungen im Schnitt der Bundesländer. Damit einher geht mein eindringlicher Appell an die Menschen in Thüringen: Bleiben Sie auch weiter achtsam und handeln Sie verantwortungsvoll Ihren Mitmenschen gegenüber. Seien Sie auch im privaten Bereich wachsam und halten Sie sich an die Regeln, zumal ab einer bestimmten Personenzahl eine Anzeigepflicht besteht. So können alle einen Beitrag dazu leisten, dass die wieder erlangten Freiheiten auch Bestand haben können.