Falschmeldungen zu Corona: Nicht alles aus der WhatsApp-Gruppe stimmt

Das Umweltbundesamt kann diese Annahme nicht bestätigen. In einem eigenen Artikel steht: „Trinkwasser gehört in Deutschland zu den am besten überwachten Lebensmitteln. Leitungswasser ist sehr gut gegen alle Viren, einschließlich des neuartigen Coronavirus, geschützt und kann bedenkenlos getrunken werden.“ Schließlich würden durch die Filterung so gut wie alle Krankheitserreger und Schadstoffe aus dem Wasser entfernt werden. Ähnlich sieht das die Weltgesundheitsorganisation WHO: Bisher wurde das Coronavirus nicht im Trinkwasser entdeckt.