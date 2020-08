Atteste gegen Maskenpflicht können strafbar sein

Die Diskussionen um die Maskenpflicht reißen nicht ab. Angesichts steigender Infektionszahlen und einer gesunkenen Bereitschaft, sich an die Corona-Regeln zu halten, werden in immer mehr Bundesländern Bußgelder verhängt. Wer zum Beispiel in Thüringen ohne Mund-Nasen-Schutz Straßenbahn oder Bus fährt und erwischt wird, muss 60 Euro zahlen. Auch Sachsen will ab nächster Woche 60 Euro kassieren. In Sachsen- Anhalt gibt es derzeit noch kein Bußgeld für Maskenverweigerer.