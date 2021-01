Wird Corona wieder verschwinden?

Für Kinder gibt es ohnehin zumindest bei uns noch keinen zugelassenen Impfstoff. Der Erreger wird es zwar zunehmend schwieriger haben, ungeschützte Menschen für seine Verbreitung zu finden. Aber seine Auswahl wird auch auf lange Sicht noch groß genug sein. So bleibt er eben unter uns, wenngleich hoffentlich nicht mehr so dominant wie aktuell.

Zumal es leider so ist, auch wenn es uns nicht so vorkommt: Sars-CoV-2 ist eigentlich gar so richtig fieser Virus. Es gibt deutlich ansteckendere Exemplare und deutlich tödlichere ebenso. Pocken, Pest oder Malaria – da kommt Sars-CoV-2 vergleichsweise harmlos daher. So zynisch das klingt, wenn man vielleicht gerade einen Angehörigen oder einen Freund in der aktuellen Pandemie verloren hat.