Schulöffnung: Diese Probleme habt ihr in Mitteldeutschland erlebt

Viele Kinder und Jugendliche besuchen wieder die Schulen. Abstand und regelmäßiges Händewaschen gehören jetzt zu den Regeln, die für den Schulunterricht gelten. Für manche Schüler geht es nur an einzelnen Tagen in den Klassenraum, für viele vor allem in getrennten Gruppen. Wir haben euch auf unserer Facebook-Seite gefragt: Wie läuft das bei euren Kindern? Was lief gut und wo gibt es Nachbesserungsbedarf?