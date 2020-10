Eltern verweigern Coronatest ihrer Kinder: Was bedeutet das für die Schüler?

Wenn in einer Schule ein Coronafall auftritt, haben die Gesundheitsämter viel zu tun und müssen weitreichende Entscheidungen treffen. Es muss geklärt werden, welche Kontakte die infizierte Person hatte und welche Klassen in Quarantäne geschickt werden müssen. Sicherheitshalber werden die Kontaktpersonen auf das Coronavirus getestet . Das gilt in diesem Fall auch für Mitschülerinnen und Mitschüler. Bei negativen Ergebnissen kann auch die Quarantänezeit verkürzt werden. Doch einige Eltern verweigern, dass ihr Kind auf das Coronavirus getestet wird.

Nur wenn die Infektionskette so gut wie möglich nachvollzogen werden kann, könnten weitreichende Einschränkungen verhindert werden, so Wiegand weiter.

Auch in anderen mitteldeutschen Regionen verweigerten Eltern, dass ihr Kind getestet wird. Auf Anfrage von MDR JUMP bestätigen die Stadt Jena, der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und der Landkreis Weimarer Land, dass bereits Eltern den Test verweigert haben. Teilweise ist das vermehrt aufgetreten. In allen genannten Kreisen und Städten mussten in den vergangenen Tagen einzelne Klassen oder ganze Schulen in Quarantäne geschickt werden.