Kitas und Schulen geschlossen: "Eltern dürfen zu Hause bleiben und bekommen weiter Lohn"

"Nicht schon wieder….!!" Das haben wahrscheinlich viele Väter und Mütter gedacht oder laut gesagt, als am Sonntag der zweite komplette Lockdown beschlossen wurde. Kindergärten, Schulen und Horte sind bis mindestens bis zum 8. Januar geschlossen. Keiner kann genau sagen, wie es danach weitergeht. Auch wenn die Weihnachtsfeiertage dazwischen liegen: Viele Eltern müssen sich trotzdem an einigen Tagen neben ihrer Arbeit darum kümmern, dass ihre kleinen und großen Kinder zu Hause gut versorgt sind.

Bildrechte: Dr. Hermann Gloistein

Wir haben mit Dr. Hermann Gloistein darüber gesprochen, was für Arbeitnehmer und Selbstständige in solchen Fällen gilt. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht in Halle/Saale in Sachsen-Anhalt.