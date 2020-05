In den Bundesländern gelten unterschiedliche Regelungen , welche Veranstaltungen stattfinden dürfen. Von diesen Bestimmungen hängt ab, in welcher Form die Einschulung gefeiert werden kann. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beginnt das neue Schuljahr Ende August. Für diesen Zeitpunkt lässt sich derzeit noch keine verlässliche Aussage darüber treffen, wie die Einschulungen stattfinden können.

Auf Grundlage der derzeitigen Bestimmungen könnten die Einschulungen vielerorts unter strengen Abstandsregeln stattfinden. Denn in Sachsen sind bereits seit 4. Mai Veranstaltungen mit bis zu 50 Personen und einer zeitlichen Begrenzung von einer Stunde erlaubt. Auch in Thüringen sind Veranstaltungen seit dem 13. Mai ohne Beschränkung der Teilnehmerzahl erlaubt. Sachsen-Anhalt hat zwar öffentliche Veranstaltungen bis Ende August verboten, aber es gibt Ausnahmen für Eheschließungen und Trauerfeiern. Es ist denkbar, dass es für Einschulungen Ausnahmeregelungen geben wird.

Die Einschulung um ein Jahr aufzuschieben wird von den Bildungsministerien nicht empfohlen. Rein theoretisch ist es aber in Ausnahmefällen möglich. Zum Beispiel in Sachsen ist die sogenannte Zurückstellung möglich , wenn das Kind „sozial-emotional nicht genügend entwickelt“ ist. Dann kann eine Rückstellung beantragt werden. Die Entscheidung wird von der jeweiligen Schule getroffen.

Ebenfalls ungekärt ist, ob es Familienfeiern nach der Einschulung geben kann. In Mitteldeutschland kann es Einschränkungen für private Feiern geben, die im Anschluss an die offizielle Einschulungsveranstaltung der Schulen geplant werden. Laut den aktuellen Regelungen dürfen sich in Sachsen und Thüringen nur die Angehörigen aus zwei Haushalten miteinander treffen. In Sachsen-Anhalt sind bis zu fünf Personen aus unterschiedlichen Haushalten im Freien erlaubt. Damit müssten nach derzeitigem Stand große Feiern mit allen Verwandten in vielen Fällen ausfallen.