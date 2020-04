Eichsfelder Gitarrenlehrer rockt mit Jon Bon Jovi

In Zeiten weltweiter Ausgehbeschränkungen hat Jon Bon Jovi die Durchhaltehymne „Do What You Can“ geschrieben. Den Song präsentierte er in einem Youtube-Video, allerdings mit lückenhaftem Text. Anstatt zu singen spielt Bon Jovi in der zweiten Strophe nur Gitarre. Den fehlenden Text soll nun jeder beisteuern, der sich traut. Für den Musiker André Busse war das kein Problem. Seit 30 Jahren ist er Bon-Jovi-Fan und hat schon über 50 Konzerte der Band gesehen, erzählt er stolz im Interview mit MDR JUMP: